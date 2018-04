Arrivano i Prof: la Prof.ssa Melis al centro della nuova scena

News





23/04/2018 |

E' in rete, tramite la 01Distribution, una nuova divertente scena di Arrivano i Prof in cui vediamo Maria Di Biase interpretare la Professoressa Melis, l'insegnate di lingua inglese. La commedia di Ivan Silvestrini è ambientata all'interno di un liceo e racconta la storia di un gruppo di insegnanti che viene reclutato per una missione scolastica al limite dell'impossibile. Nel cast troviamo anche: Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Rocco Hunt.



L'uscita è prevista per il 1° maggio!



Sinossi di Arrivano I Prof:

Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il peggior liceo d’Italia. Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside accoglie la proposta del Provveditore e decide di fare un ultimo, estremo, rischioso tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione selezionati dall’algoritmo ministeriale nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori. Obiettivo: avere almeno il 50% di promossi. Così l’Alessandro Manzoni rinnova il corpo insegnanti con sette professori veramente speciali, ciascuno dei quali segue un proprio progetto didattico rivoluzionario e un proprio personalissimo metodo di insegnamento. Con risultati disastrosi. Eppure…i ragazzi del Manzoni cominciano a capire che sta accadendo qualcosa di grande e che a quello sgangherato e sconclusionato corpo docente importa davvero di loro, al di là dei programmi scolastici e delle note sul registro.