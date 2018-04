David Leitch dirigerà l'adattamento del videogame The Division

News





23/04/2018 |

David Leitch, regista di Deadpool 2, ha trovato il suo prossimo progetto. Il regista dirigerà infatti The Division, adattamento cinematografico del videogame della Ubisoft. La pellicola, che sarà prodotta dallo stesso Leitch, vedrà protagonisti Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain.



Gyllenhaal e Riva Marker della Nine Stories, la Chastain e Kelly Carmichael della Freckle Films e la Ubisoft sono gli altri produttori.



La trama racconta di un futuro non troppo lontano in cui vediamo una New York messa in ginocchio da un'epidemia. In questo scenario catastrofico un gruppo di civili proverà a mettere in salvo i pochi sopravvissuti.



La produzione non ha comunicato quando partiranno le riprese.