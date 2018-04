James Cameron parla del nuovo Terminator

News





24/04/2018 |

Durante il corso di un'intervista James Cameron è tornato a parlare del nuovo progetto riguardante la saga Terminator che presto tornerà nelle sale con un altro affascinante capitolo. Il regista ha spiegato che a differenza del film del 1982, anno in cui è uscito il primo capitolo, "la storia sarà diversa, non più basata solo sull'intelligenza artificiale". Cameron ha proseguito: "Abbiamo una prospettiva molto più ricca di sfumature. Il nostro motivetto sarà: 'Computer intelligenti ma...'"



Il regista non ha aggiunto altro, dunque non ha voluto svelare i particolari dell'atteso sesto episodio che sarà diretto da Tim Miller. Nel film torneranno Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. Mackenzie Davis e Gabriel Luna completano il cast.

L'uscita è prevista per il 2019.