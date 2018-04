Andy Muschietti parla di It: Chapter 2: Portatevi i pannoloni per adulti

News





25/04/2018 |

Durante il CinemaCon in quel di Las Vegas, Andy Muschietti ha parlato del sequel di IT. Il regista ha riassunto con una battuta quello che sarà il tema principale del film. "Portatevi i pannoloni per adulti" ha spiegato, sottolineando il fatto che la seconda parte sarà ancora più spaventosa della prima.



Muschietti ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Gary Dauberman e dirigerà ancora una volta Bill Skarsgard, confermato nei panni di Pennywise. Il casting è attualmente in corso e recentemente è stato annunciato che Jessica Chastain interpreterà Beverly Marsh, l'unica ragazza della Banda dei Perdenti nata dalla penna di Stephen King.



Le riprese non sono ancora iniziate.