Carl Franklin dirigerà il thriller movie Excessive Force

25/04/2018 |

Excessive Force, film che vedrà protagonista Ice Cube, sarà diretto da Carl Franklin ed entrerà in produzione il prossimo autunno. La trama della pellicola non è stata rivelata dalla produzione ma dalle prime informazioni pervenute la storia verterà intorno al delicato tema del razzismo e della corruzione. Al centro della scena ci sarà il dipartimento di polizia di Cleveland. La sceneggiatura è stata scritta da Jeff Kwatinetz e Ice Cube.



Cube ha recitato recentemente in xXx - Il ritorno di Xander Cage e in Botte da Prof. Presto l'attore e produttore tornerà sul set del franchise Ride Along per il terzo capitolo.



Non è stato annunciato quando uscirà nelle sale cinematografiche Excessive Force.