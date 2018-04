Il sequel di Jumanji uscirà nel 2019

News





25/04/2018 |

Durante il CinemaCon la Sony Pictures ha annunciato che dicembre 2019 sarà il periodo in cui arriverà nei cinema il sequel di Jumanji. Il progetto è in fase di sviluppo con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan che torneranno per interpretare i personaggi del primo film. Scott Rosenberg e Jeff Pinkner sono al lavoro per la sceneggiatura.



La regia dovrebbe essere nuovamente affidata a Jake Kasdan, anche se per quanto riguarda quest'ultimo non è ancora arrivata l'ufficialità.



Jumanji - Benvenuti nella giungla ha incassato in tutto il mondo più di 950 milioni di dollari.