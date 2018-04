The Woman In The Window: Amy Adams sarà la protagonista

News





25/04/2018 |

Amy Adams ha raggiunto un accordo con la Fox 2000 per recitare all'interno di The Woman In The Window, il film che Joe Wright dirigerà partendo dalla sceneggiatura di Tracy Letts.



L'adattamento cinematografico del nuovo romanzo di A.J. Finn sarà prodotto da Scott Rudin ed Eli Bush e racconta della Dottoressa Anna Fox e della sua vita raccolta all'interno del suo appartamento di New York. Dalla finestra della sua abitazione - la protagonista - sarà testimone di un fatto che riguarderà i Russell, una famiglia apparentemente perfetta che abita nella sua stessa via.



La produzione non ha comunicato la data di inizio riprese.