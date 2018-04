Mile 22: Mark Wahlberg nel poster ufficiale del film

News





25/04/2018 |

E' stata rilasciata la locandina ufficiale di Mile 22, action thriller movie che uscirà ad agosto negli Usa. Mark Wahlberg è il protagonista della pellicola ed interpreta un agente dell'intelligence americana che tenterà di far uscire dal Paese un ufficiale di polizia coinvolto in una missione top secret. Durante il tragitto dovrà fare di tutto per salvare la vita del suo protetto.



La regia è di Peter Berg che ha lavorato su una storia scritta da Lea Carpenter e Graham Roland.

Oltre a Wahlberg troviamo nel cast anche Lauren Cohan, John Malkovich, Ronda Rousey ed Iko Uwais.