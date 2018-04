Il titolo di Piccoli Brividi 2 sarà Haunted Halloween

News





25/04/2018

Durante il CinemaCon la Sony Pictures ha svelato quello che sarà il titolo ufficiale di Piccoli Brividi 2. La pellicola si chiamerà nella versione originale Goosebumps: Haunted Halloween e non più Slappy Halloween. Sempre nella versione originale Jack Black tornerà per dare la voce a Slappy mentre non è chiaro se reciterà nel film nella parte di R.L. Stine.



Ken Jeong, Wendi Mclendon-Covey, Chris Parnell, Madison Iseman, Ben O’Brien, Caleel Harris e Jeremy Ray Taylor sono gli altri attori presenti nel cast.



Ari Sandel è il regista mentre la sceneggiatura è stata scritta da Darren Lemke.



La trama non è stata rivelata, dalle prime informazioni sappiamo però che un gruppo di amici farà squadra nel tentativo di fermare Slappy, pronto a far scattare l'apocalisse nel giorno di halloween.