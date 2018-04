Un Posto Tranquillo - A Quiet Place: in lavorazione il sequel

News





26/04/2018 |

Forte del successo ottenuto al botteghino Un Posto Tranquillo - A Quiet Place avrà il suo sequel. La Paramount Pictures è già al lavoro per portare nelle sale cinematografiche il secondo capitolo di questo horror movie che ha lasciato con il fiato sospeso tutti gli spettatori.



Jim Gianopulos, chairman e CEO dello studio, durante il CinemaCon ha spiegato: "Siamo entusiasti di annunciare che siamo al lavoro per realizzare il sequel".



Gianopulos non ha rivelato altri particolari e non ha spiegato se John Krasinski tornerà dietro la macchina da presa. Il regista nel film originale ha diretto sua moglie, ovvero Emily Blunt.



La storia di Un Posto Tranquillo - A Quiet Place è ambentata all’interno di un’abitazione e al centro della scena troviamo una giovane famiglia composta da marito, moglie e due bambini. Protagonista assoluto, però, è il silenzio. Silenzio che servirà a tenere a bada una misteriosa quanto terrificante creatura che porterà la famiglia in questione a combattere per la propria sopravvivenza.