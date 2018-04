Michel Hazanavicius dirigerà il fantasy movie The Lost Prince

News





26/04/2018 |

Michel Hazanavicius è stato scelto per dirigere il fantasy movie The Lost Prince. La pellicola vedrà recitare al suo interno Omar Sy, François Damiens e Bérénice Bejo.



La storia racconta di un amorevole padre, di nome Djibi, la cui vita gira tutta intorno a Sofia, la sua figlia di sette anni. Ogni volta che Sofia va a dormire il papà le racconta una favola ambientata nel magico mondo di Storyland, dove lui stesso interpreta la parte dell'eroico Principe Charming. Quando la piccola inizierà a fare sue le storie, togliendo al padre il ruolo del personaggio principale, lui farà di tutto per cambiare il destino e restare l'eroe di sua figlia.

Philippe Rousselet e Jonathan Blumental sono i produttori.



Le riprese partiranno il 30 luglio.