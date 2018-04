Amanda Crew e Robert Patrick reciteranno nell'horror movie Tone Deaf

News





26/04/2018 |

Sono stati annunciati i nomi dei due attori che reciteranno come protagonisti all'interno di Tone Deaf. Nell'horror movie troveremo Amanda Crew e Robert Patrick che saranno diretti da Richard Bates Jr..



La sceneggiatura, scritta dallo stesso Bates Jr., ci racconta di una ragazza che dopo aver perso il lavoro e dopo aver chiuso nel peggiore dei modi la relazione con il suo fidanzato, partirà per un rilassante weekend all'interno di una casa di campagna. All'interno dell'abitazione troverà un uomo le cui tendenze psicopatiche usciranno presto allo scoperto, portando i loro destini a collidere.



Lawrence Mattis della Circle of Confusion, Brad Mendelsohn e Matt Smith sono i produttori con Brion Hambel e Paul Jensen della Best Medicine Productions.