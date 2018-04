Naomi Watts e Sophia Lillis saranno le protagoniste di Burning Season

News





Naomi Watts e Sophia Lillis reciteranno all'interno della pellicola Burning Season che sarà diretta da Claire McCarthy. La regista ha anche scritto la storia del film che vede la Watts interpretare una primatologa che tornerà in Madagascar alla scoperta dei resti di alcune specie estinte. In questo suo viaggio ci sarà anche la figlia Celia, il cui ruolo è stato affidato alla Lillis. Altre informazioni sulla trama non sono state rilasciate.



La pellicola sarà l'adattamento della storia scritta da Laura Van Den Berg e sarà sviluppata da Jenny Halper e Kate Sharp della Daughter Films.



Il Sudafrica e il Madagascar ospiteranno le riprese.