Halloween: il poster del nuovo reboot

27/04/2018 |

Nella locandina internazionale del nuovo capitolo di Halloween troviamo in primo piano Michael Myers, il terrificante killer nato nel 1978 grazie a John Carpenter, il papà del primo atto di questa saga horror di assoluto successo.



La nuova opera cinematografica, diretta da David Gordon Green, che ha curato anche la sceneggiatura, uscirà nelle sale a partire dal prossimo 19 ottobre e porterà con sé diverse novità.



Al centro della scena vedremo tornare Jamie Lee Curtis nella parte della storica Laurie Strode. Durante il CinemaCon l'attrice ha svelato che questo film sarà estremante spaventoso, per poi aggiungere: "Nel nuovo Halloween la vecchia scuola incontra la nuova scuola con Laurie al centro di tutto, divenuta ormai una guerriera". Ovviamente la presenza di Michael Myers sarà la parte dominante del film. Lo spietato assassino cercherà in tutti i modi la sua vendetta nei confronti di Laurie che dovrà difendere non solo se stessa ma anche sua figlia.



Il cast vede al suo interno anche Judy Greer, Virginia Gardner, Nick Castle e Will Patton.