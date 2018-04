The Nest: Jude Law e Carrie Coon sono i protagonisti del film

News





27/04/2018 |

Jude Law and Carrie Coon reciteranno insieme all'interno del thriller movie The Nest. I due attori interpreteranno marito e moglie che dagli Stati Uniti decideranno di trasferirsi nella loro terra d'origine, l'Inghilterra, con lo scopo di avviare una nuova attività. Quando arriveranno però in una località abbandonata, l'isolamento li spingerà ad un'inevitabile collisione interna.



La pellicola è una co-produzione FilmNation e BBC Films e sarà diretta da Sean Durkin. La FilmNation e la BBC Films produrranno The Nest con Ed Guiney ed Andrew Lowe della Element Films.



Jude Law è impegnato in questi giorni sul set di Captain Marvel, il film di Anna Boden e Ryan Fleck con protagonista Brie Larson.