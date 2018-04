Star Trek 4: S.J. Clarkson sarà la regista del film!

News





27/04/2018 |

S.J. Clarkson, regista che ha lavorato a diverse serie tv quali Collateral, Jessica Jones, Vinyl e Orange Is The New Black, è pronta per il suo esordio cinematografico dietro la macchina da presa. La Clarkson dirigerà infatti il quarto capitolo della saga di Star Trek, diventando di fatto la prima donna a lavorare come regista in questo franchise.



Il progetto è in fase di definizione e all'interno del film reciterà sicuramente Chris Hemsworth mentre c'è da aspettarsi anche il ritorno di Zachary Quinto.



I dettagli circa la trama di Star Trek 4 non sono stati rivelati. J.D. Payne e Patrick McKay hanno scritto la sceneggiatura mentre la produzione è affidata a J.J. Abrams e Lindsey Weber della Bad Robot Productions. David Ellison e Dana Goldberg della Skydance Media saranno i produttori esecutivi.