Show Dogs - Entriamo in Scena dal 10 maggio al cinema: online il nuovo spot

27/04/2018 |

Ci stiamo avvicinando sempre più all'arrivo nelle sale cinematografiche italiane di Show Dogs - Entriamo in Scena, live action movie del regista Raja Gosnell. Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Max Botkin e Marc Hyman, ha un cast italiano ricco di nomi importanti e vede Giampaolo Morelli dare la voce al protagonista Max. Con Morelli troviamo anche Cristiano Malgioglio, Barbara D'Urso, Marco Bocci, Nino Frassica,Lucia Ocone, Giulio Berruti, Lino Guanciale, Claudio Amendola, Francesca Neri, Rossella Brescia, Valeria Marini, Carolina Crescentini, Ale & Franz, Michela Andreozzi, Francesco Pannofino, Giacomo Ferrara, Carlo Conti, Chiara Francini, Fabio Canino, Marco Masini, Benji & Fede, Rocìo Munoz Morales e Giorgio Panariello.



Tramite la Eagle Pictures vi mostriamo il nuovo spot italiano. L'uscita è prevista per il 10 maggio.



Sinossi di Show Dogs - Entriamo in Scena:

Max, cane Rottweiler e il suo partner umano Frank, sono agenti dell’FBI e stanno investigando sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di commercianti illegali di animali. Quando ricevono un indizio sulla vendita del cucciolo di panda a una prestigiosa mostra canina, Max si vedrà costretto a partecipare sotto copertura ad essa per evitare la catastrofe. Grazie all’aiuto del suo partner umano Frank, Max ritroverà dentro di sé la sua vera anima da “Show Dog” imparando anche che fidarsi dell’aiuto degli altri può essere più gratificante di lavorare da solo.