Il terzo film di Annabelle uscirà nelle sale a luglio 2019

News





28/04/2018 |

La New Line Cinema ha annunciato che a luglio 2019 uscirà nelle sale cinematografiche il terzo capitolo della serie horror Annabelle, appartenente al franchise The Conjuring. Gary Dauberman, che ha scritto la storia delle due pellicole dedicate a questa bambola infernale, farà il debutto dietro la macchina da presa.



James Wan della Atomic Monster, il creatore di questa saga iniziata con L'Evocazione - The Conjuring, e Peter Safran sono i produttori.



Il primo Annabelle, uscito nel 2014, ha incassato 257 milioni di dollari mentre il suo primo sequel ha portato via 306 milioni di dollari.



Il progetto è attualmente nella sua fase embrionale e non sono stati rivelati né il titolo, né i nomi degli attori che reciteranno nel film.