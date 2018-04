Michelle Pfeiffer in trattative per recitare in Maleficent 2

News





28/04/2018 |

Una grande attrice potrebbe presto entrare a far parte del secondo capitolo della saga Disney Maleficent. Stiamo parlando di Michelle Pfeiffer che potrebbe dunque lavorare accanto alle protagoniste Angelina Jolie ed Elle Fanning e all'altro attore appartenente al cast: Ed Skrein.



Se le trattative dovessero andare a buon fine - come rivelato da Variety - la Pfeiffer interpreterà la regina.



La regia è affidata a Joachim Ronning mentre la sceneggiatura è stata scritta da Jez Butterworth e Linda Woolverton. La produzione è affidata a Joe Roth.



La produzione di Maleficent 2 partirà entro la fine dell'anno. La pellicola non ha ancora una data d'uscita.