Alicia Coppola nel cast della pellicola The Kitchen

28/04/2018 |

Dopo Domhnall Gleeson anche Alicia Coppola è entrata a far parte del cast di The Kitchen. La pellicola sviluppata dalla New Line Cinema e dalla DC Entertainment è basata sulla serie di fumetti scritta da Ollie Masters e Ming Doyle della Vertigo. La storia, ambientata nella New York degli anni settanta, racconta di un gruppo di donne che, dopo l'arresto dei loro rispettivi mariti, questi ultimi appartenenti alla mafia, prenderanno in mano il business.



Il cast vede al suo interno Melissa McCarthy, Tiffany Haddish e Elisabeth Moss affiancate anche da Margo Martindale, Bill Camp e Brian d’Arcy James.



La produzione è affidata a Michael De Luca.



L'uscita è prevista per settembre 2019.