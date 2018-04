A Patriot: Eva Green, Kathy Bates e Ed Skrein faranno parte del cast

News





28/04/2018

Inizia a prendere forma il cast di A Patriot. Stiamo parlando di Eva Green, Kathy Bates e Ed Skrein. Il progetto è in fase di pre-produzione e sarà diretto da Dan Pringle che si è occupato anche di scrivere la storia con Toby Rushton. A Patriot è prodotto da Adam Merrifield della White Lantern Film e da John Giwa-Amu della Red & Black Films. Angus Finney è il produttore esecutivo.



La storia è ambientata in un futuro lontano, dove uno stato autoritario ha deciso di isolarsi dal resto del mondo. All'interno dello stesso spunta il Capitano Kate Jones, chiamato a difendere la popolazione. Il suo atteggiamento, sempre devoto ai suoi superiori, cambierà dopo una sconvolgente scoperta. La Green reciterà nella parte della protagonista.



La produzione non ha annunciato quando la pellicola uscirà nelle sale.