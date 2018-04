Mason Guccione reciterà in Fonzo, biopic su Al Capone

News





30/04/2018 |

Mason Guccione, giovane attore classe 1995, reciterà all'interno di Fonzo, il biopic dedicato ad Al Capone. L'attore ha recitato recentemente nella serie tv Tredici e in Jumanji - Benvenuti nella giungla e farà dunque la sua applicazione all'interno della pellicola che vede protagonista Tom Hardy.



Fonzo sarà diretto da Josh Trank che ha scritto anche la sceneggiatura. Nel cast troviamo anche Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle MacLachlan e Kathrine Narducci.



Aaron L. Gilbert della Bron Studios, Russell Ackerman e John Schoenfelder della Addictive Pictures e Lawrence Bender della A Band Apart sono i produttori.



Fonzo non ha ancora una data d'uscita.