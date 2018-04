The Cradle: Jack OConnell e Lily Collins saranno i protagonisti del film

News





30/04/2018 |

Jack O’Connell e Lily Collins sono stati scritturati per recitare all'interno del thriller movie The Cradle. La trama racconta di una coppia e del ritrovamento di una culla che li porterà a fare una scoperta che cambierà le loro vite.



Hope Dickson Leach è la regista di questo film adattamento del romanzo di Patrick Somerville. Dickson Leach ha anche scritto la sceneggiatura insieme alla scrittrice.



Gail Mutrux e Tore Schmidt sono i produttori per conto della Pretty Pictures.



Le riprese partiranno la prossima estate.