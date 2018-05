Jake Gyllenhaal sarà Leonard Bernstein in The American

News





02/05/2018 |

Jake Gyllenhaal sarà il produttore di The American, film in cui reciterà anche come protagonista. L'attore interpreterà Leonard Bernstein in questa opera cinematografica che sarà diretta da Cary Joji Fukunaga.



La pellicola dedicata ad uno dei più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi ha una sceneggiatura realizzata da Michael Mitnick ed è basata sulla biografia scritta da Humphrey Burton.



Il progetto è un'idea originale sviluppata dalla Nine Stories.



Gyllenhaal e Riva Marker produrranno il film con Aaron L. Gilbert della Born Studios, con Fukunaga della Parliament of Owls e Martha Parker.



La produzione partirà il prossimo autunno.