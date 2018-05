Max Greenfield reciterà nel film What Men Want

News





02/05/2018

Un altro attore è entrato a far parte del cast di What Men Want. Secondo quanto riportato da Variety, infatti, Max Greenfield reciterà all'interno di questo reboot cinematografico tutto al femminile di What Women Want - Quello che le Donne Vogliono di Nancy Meyers uscito nel 2000.



Protagonista del film sarà Taraji P. Henson nei panni di una donna, agente sportivo all’interno del mondo NBA, che si ritroverà sempre messa all’angolo dai suoi colleghi. Quando acquisirà il dono di poter ascoltare i pensieri degli uomini, proverà in tutti i modi a trarne dei vantaggi con lo scopo di mettere sotto contratto le superstar più affermate.

Nel cast troviamo anche Tracy Morgan.



What Men Want sarà diretto da Adam Shankman. L'uscita è prevista per giugno 2019.