Mel Gibson reciterà la pellicola Destroyer

02/05/2018

A distanza di due anni da La Battaglia di Hacksaw Ridge, sua ultima opera da regista, Mel Gibson ha deciso di tornare dietro la macchina da presa per una nuova opera cinematografica dedicata a fatti bellici realmente accaduti. Stiamo parlando di Destroyer, film che racconterà la storia della Battaglia di Okinawa con particolare riferimento al lavoro svolto dalla USS Laffey, la nave statunitense che riuscì a resistere a diversi bombardamenti guadagnando il soprannome di The Ship That Would Not Die. Per la seconda volta nella sua carriera, dunque, Gibson tornerà su un tema già affrontato nel film La Battaglia di Hacksaw Ridge .

Gianni Nunnari della Hollywood Gang Productions si occuperà della produzione. Il film sarà l'adattamento di Hell From the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II’s Greatest Kamikaze Attack, scritto da John Wukovits.



Rosalind Ross ha scritto la sceneggiatura.