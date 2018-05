The Janson Directive: John Cena reciterà nella pellicola prodotta da Dwayne Johnson

News





02/05/2018 |

Dwayne Johnson, superstar di wrestling nella federazione WWE, e John Cena, altra grande star della medesima compagnia, lavoreranno per la prima volta insieme nel cinema. Cena, infatti, reciterà da protagonista all'interno di The Janson Directive, pellicola che sarà prodotta dallo stesso Johnson e da Dany Garcia.



L'annuncio è stato dato da Johnson, conosciuto nel mondo del wrestling con il nome The Rock, tramite la sua pagina ufficiale Instagram.



James Vanderbilt adatterà The Janson Directive dal romanzo di Robert Ludlum, lo stesso autore della serie di libri Jason Bourne. Il libro è conosciuto in Italia con il nome La Direttiva. La storia racconta di Paul Janson, ex agente speciale del governo, che si trasformerà in un investigatore privato nel tentativo di risolvere alcune missioni.



John Cena è recentemente apparso all'interno della commedia Daddy's Home 2.