Cosa Dirà la Gente: la scena Ti voglio far sentire una canzone

02/05/2018 |

Debutta domani nelle nostre sale Cosa Dirà la Gente, il film di Iram Haq di cui oggi, grazie alla Lucky Red, vi mostriamo la scena Ti voglio far sentire una canzone. La pellicola ha un cast che pone in primo piano la protagonista Maria Mozhdah, affiancata da Adil Hussain, Ekavali Khanna e Rohit Saraf.



Iram Haq ha anche scritto la sceneggiatura.



Vi lasciamo alla scena!



Sinossi di Cosa Dirà la Gente:

La sedicenne Nisha vive una doppia vita. A casa, in famiglia, è la perfetta figlia pachistana, ma quando esce con gli amici è una normale adolescente norvegese. Quando però il padre sorprende Nisha in intimità col suo ragazzo, i due mondi della ragazza entrano violentemente in collisione: i suoi stessi genitori la rapiscono per portarla a casa di alcuni parenti in Pakistan. Lì, in un Paese in cui non è mai stata prima, Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura di suo padre e di sua madre.