Maleficent 2: nel cast anche Harris Dickinson

03/05/2018 |

Harris Dickinson è entrato a far parte del cast di Maleficent 2. L'attore, protagonista nei panni di J. Paul Getty III nella serie Trust, interpreterà il principe innamorato del personaggio che Elle Fanning porterà sul grande schermo.

In trattative - come riportato da Variety - c'è anche Michelle Pfeiffer che, se dovesse trovare l'accordo con la produzione, reciterà nella parte della madre del principe (Dickinson).



Angelina Jolie è la protagonista nel ruolo di Malefica mentre Ed Skrein interpreterà il villain.



La regia sarà di Joachim Ronning mentre la sceneggiatura è stata scritta da Jez Butterworth e Linda Woolverton. La produzione è affidata a Joe Roth.



La produzione di Maleficent 2 partirà entro la fine dell'anno. La pellicola non ha ancora una data d'uscita.