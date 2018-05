Ben Kingsley interpreterà Salvador Dalí in Dalí Land

News





03/05/2018 |

Ben Kingsley, attore Premio Oscar, vestirà i panni di Salvador Dalí nella pellicola Dalí Land del regista Mary Harron. Il cast vede al suo interno anche Lesley Manville, nella parte di Gala, la moglie dell'artista, Tim Roth e Frank Dillane.



Il progetto verrà presentato a Cannes la prossima settimana.



Mary Harron ha scritto la sceneggiatura - riporta The Hollywood Reporter - con John C. Walsh. Dalí Land verrà sviluppato da Edward R. Pressman della Pressman Film e da David O. Sacks.



Le riprese partiranno in Canada il prossimo Novembre. Il cast successivamente raggiungerà la Spagna.