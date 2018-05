The Sunlit Night: definito il cast principale del film di David Wnendt

News





03/05/2018 |

Inizia a prendere sempre più forma il cast di The Sunlit Night, il nuovo film di David Wnendt. L'opera cinematografica sarà l'adattamento del romanzo di Rebecca Dinerstein, pubblicato da Bloomsbury nel 2015.



The Sunlit Night è ambientato a New York City e in Novergia e racconta la storia di un pittore americano, Frances, e di un emigrato, Yasha, che si ritroveranno nel Circolo Polare Artico: il primo cerca di rilanciare la sua carriera, il secondo ha viaggiato per seppellire suo padre nella terra dei Vichinghi. Insieme rivivranno alcuni momenti della loro vita, parlando del passato e dei progetti per il futuro.



Il cast principale vede al suo interno Jenny Slate, Alex Sharp, Zach Galifianakis, Gillian Anderson e Jessica Hecht.



Le riprese partiranno la prossima estate.