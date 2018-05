Charlie Johnson in the Flames: Liam Neeson sarà il protagonista

News





04/05/2018 |

Liam Neeson è stato scritturato per recitare come protagonista nel film Charlie Johnson in the Flames, adattamento cinematografico del romanzo di Michael Ignatieff.



La regia è di Tarik Saleh, timoniere della pellicola che racconta di Charlie Johnson, corrispondente di guerra per conto della BBC e testimone della morte di una giovane donna. Il giornalista, perseguitato dai fantasmi della morte della ragazza, tornerà sul luogo del delitto per scovare l'assassino.



Justin Haythe ha scritto la sceneggiatura mentre la produzione è affidata a Michael London della Groundswell Productions, a Jawal Nga e Edward Saxon.