Mandy Moore in trattative per recitare in Midway

04/05/2018 |

Mandy Moore, attrice che abbiamo visto nella serie tv This Is Us, è entrata in trattative per recitare all'interno di Midway, la pellicola di Roland Emmerich.



L'opera cinematografica, basata su una storia realmente accaduta, racconterà la storia della battaglia delle Midway, combattuta nel giugno del 1942.



Il film, prodotto da Emmerich, Mark Gordon e Matt Jackson, ha una sceneggiatura scritta da Wes Tooke.



Midway, attualmente in pre-produzione, ha nel cast attualmente il solo Woody Harrelson.