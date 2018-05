Amici Come Prima: Massimo Boldi e Christian De Sica insieme per il nuovo film di Natale!

News





04/05/2018

A sorpresa la Medusa Film ha annunciato che il prossimo Natale una delle coppie più famose del cinema italiano ritornerà a lavorare insieme per un nuovo film dal titolo Amici Come Prima. Stiamo parlando ovviamente di Massimo Boldi e Christian De Sica.



I due attori hanno recitato l'ultima volta insieme in Natale a Miami, cinepanettone uscito nelle sale nel 2005, dopo tanti anni trascorsi sul set, a partire da Yuppies - I Giovani di Successo (1986).



La pellicola, la cui trama non è stata ancora rivelata, sarà diretta dallo stesso De Sica e prodotta dall'Indiana Production.