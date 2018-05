The Forgiven: Ralph Fiennes in trattative per recitare nel film

News





06/05/2018 |

Ralph Fiennes è entrato ufficialmente in trattative per recitare all'interno della pellicola The Forgiven. Il film sarà diretto da John Michael McDonagh, regista che due anni fa ha portato nelle sale War on Everyone - Sbirri senza regole.



Se le trattative dovessero andare a buon fine, Fiennes reciterà accanto a Rebecca Hall, Mark Strong e Saïd Taghmaoui.



L'adattamento cinematografico del romanzo di Lawrence Osborne racconta la storia di una coppia inglese e di un incidente capitatole durante un week-end trascorso in Marocco.



La produzione partirà il prossimo anno in Marocco.



Elizabeth Eves produrrà The Forgiven con McDonagh attraverso la loro House of Un-American Activities.