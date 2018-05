Will Gluck dirigerà il sequel di Peter Rabbit

News





06/05/2018 |

Dopo il grande successo ottenuto da Peter Rabbit, live action movie che ha incassato in tutto il mondo più di 320 milioni di dollari, la Sony Pictures ha deciso di mettere in cantiere il progetto riguardante il sequel e, per realizzarlo, si affiderà ancora una volta a Will Gluck.



L'uscita è prevista per febbraio 2020 nel Regno Unito mentre negli Stati Uniti uscirà a marzo dello stesso anno.



Peter Rabbit è l'adattamento cinematografico della serie di racconti di Beatrix Potter ed ha un cast composto da James Corden, Margot Robbie, Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill, Bernardo Santos ed Elizabeth Debicki. Nella versione italiana la voce del protagonista Peter è stata affidata a Nicola Savino.



Questa è la sinossi di Peter Rabbit:

Peter Rabbit, l'eroe dispettoso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori, ora è il protagonista di una grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea. Nel live action, in Italia in uscita il 22 Marzo 2018, l’ostilità tra Peter e Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) si intensifica più che mai, quando arrivano a contendersi l’affetto della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali (Rose Byrne).