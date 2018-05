The Operative: Martin Freeman reciterà accanto a Diane Kruger nel film

News





06/05/2018

Anche Martin Freeman è entrato a far parte del film The Operative, spy story che sarà scritta e diretta da Yuval Adler. Freeman reciterà accanto ai due protagonisti Diane Kruger e Eric Bana, con la prima che interpreterà una spia corrotta che verrà reclutata dal Mossad per una missione sotto copertura a Teheran. Durante l'operazione verrà coinvolta in un misterioso triangolo che coinvolgerà il suo responsabile (Bana) e il suo obiettivo.



Black Bear Pictures si occuperà di finanziare il film mentre Eitan Mansuri della Spiro Films, Anne Carey della Archer Gray e Michael Weber e Viola Fügen della Match Factory Production si occuperanno della produzione.



La pellicola sarà l'adattamento cinematografico del libro The English Teacher scritto da Yiftach Reicher Atir.