Box Office Italia: Avengers: Infinity War ancora al comando

07/05/2018 |

Dopo due settimane Avengers: Infinity War di Joe Russo ed Anthony Russo è ancora al comando della classifica box office italiana. La pellicola ha mantenuto il primo posto grazie all'incasso di 2.775.280 euro e lo stesso destino è toccato a Loro 1 di Paolo Sorrentino, sempre stabile in seconda posizione (803.857 euro). Un gradino più in basso troviamo Arrivano i Prof di Ivan Silvestrini che ha portato via all'esordio 741.627 euro mentre è scivolato al quarto posto Escobar - Il Fascino del Male di Fernando León de Aranoa, il cui incasso è stati pari a 439.930 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano le new entry Game Night - Indovina chi muore stasera? di John Francis Daley e Jonathan Goldstein (389.498 euro) e L'Isola dei Cani di Wes Anderson (292.626 euro).