Bruce Willis interpreterà Constantine "Cus" D'Amato in Cornerman

07/05/2018

Bruce Willis è pronto per calarsi in una nuova incredibile avventura cinematografica. L'attore interpreterà Constantine Cus D'Amato, il grande manager e boxing trainer di pugili di successo quali Floyd Patterson e Jose Torres.



La pellicola racconterà la storia di come D'Amato ha scoperto un giovanissimo Mike Tyson, atleta destinato a diventare uno dei più grandi di sempre.

Cornerman sarà scritto e diretto da Rupert Friend, chiamato al suo debutto dietro la macchina da presa.



Friend ed Aimee Mullins produrranno la pellicola tramite la Circus Florist Films con Marc Butan e Ara Keshishian della MadRiver Pictures.



Non è stato annunciato chi reciterà nella parte di Tyson.