Katherine Waterston nel cast di Amundsen

08/05/2018

Il cast di Amundsen si è arricchito della presenza di Katherine Waterston, attrice che abbiamo visto in Animali fantastici: I crimini di Grindelwald e The Current War.



Il film di Espen Sandberg racconterà la storia di Roald Amundsen, esploratore norvegese che riuscì a raggiungere nel 1911 il Polo Sud e nel 1926 il Polo Nord.



Pål Sverre Hagen interpreterà Amundsen mentre Christian Rubeck reciterà nella parte del fratello. La Waterston, invece, indosserà i panni di Bess Magdis, ultimo amore del protagonista - come spiegato da Variety.



John M. Jacobsen, Kristian Strand Sinkerud ed Espen Horn sono i produttori. L'Islanda, la Novergia e la Repubblica Ceca ospiteranno le riprese.