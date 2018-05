Stephen Fry ed Emma Thompson presteranno la voce ai personaggi di Missing Link

News





08/05/2018 |

Altri due attori sono entrati a far parte del cast della pellicola animata Missing Link. Stiamo parlando di Stephen Fry ed Emma Thompson che lavoreranno accanto a Hugh Jackman, Zoe Saldana e Zach Galifianakis.



Jackman darà voce al protagonista Sir Lionel Frost, un uomo che crede di essere l'investigatore di miti e mostri più grande al mondo e che farà di tutto per provare l'esistenza di una leggendaria creatura chiamata Missing Link.



Il cast è completato dalle presenze di Timothy Olyphant, Matt Lucas, David Walliams, Ching Valdez-Aran ed Amrita Acharia.



La regia sarà di Chris Butler, papà di ParaNorman, con l'uscita prevista per il 2019.