Evan Spiliotopoulos scriverà la sceneggiatura di Bright 2

08/05/2018 |

Netflix ha deciso da tempo di sviluppare il sequel di Bright, action-fantasy movie con protagonista Will Smith, ed ha ingaggiato Evan Spiliotopoulos per scrivere la sceneggiatura. Lo scrittore ha realizzato la storia di La Bella e la Bestia e di Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio per conto della Disney.

Bright 2 sarà diretto ancora una volta da David Ayer.

Il progetto è in fase di definizione e non è chiaro se nel cast torneranno Smith e Joel Edgerton, ovvero i due protagonisti del primo capitolo. Smith ed Edgerton hanno interpretato due poliziotti, un umano ed un orco, che vivono insieme in una Los Angeles in cui convivono serenamente umani e creature magiche.



Eric Newman e Bryan Unkeless torneranno come produttori.