Billy Crudup nel remake di Dopo il Matrimonio

News





08/05/2018 |

E' in lavorazione il remake di Dopo il Matrimonio, il film diretto nel 2006 da Susanne Bier, ed è notizia che anche Billy Crudup reciterà all'interno della pellicola con Julianne Moore e Michelle Williams. La regia è di Bart Freundlich che ha scritto anche la sceneggiatura.



La storia racconta di una ragazza di nome Isabel, che fugge da un orfanotrofio di Calcutta e viaggia fino a New York per incontrare una donna milionaria che ha promesso di finanziare lo stesso istituto. Durante il suo viaggio un mistero inquietante verrà a galla.



La produzione inizierà la prossima primavera.