Tuo, Simon: Katherine Langford protagonista di un'intervista

08/05/2018 |

La 20th Century Fox ha rilasciato un'intervista a Katherine Langford, una delle attrici che ritroveremo in Tuo, Simon. La pellicola del regista Greg Berlanti racconta la storia di uno studente di un liceo, chiamato a fare i conti con il suo segreto improvvisamente rivelato. Il cast del film vede al suo interno Nick Robinson nella parte del protagonista, Alexandra Shipp, Miles Heizer, Logan Miller, Jennifer Garner e Josh Duhamel.



Basata sul libro Simon vs. the Homo Sapiens di Becky Albertalli, la pellicola ha una sceneggiatura scritta da Elizabeth Berger ed Isaac Aptaker.



L'uscita in Italia è prevista per il 31 maggio.



Sinossi di Tuo, Simon:

Tutti meritano una grande storia. Ma per Simon, è complicato: non solo perché sono gli anni del liceo, ma anche perché custodisce un segreto che non sa come rivelare agli amici e alla famiglia. Per farlo e affrontare la paura, avrà bisogno di tutto il suo coraggio (e della sua ironia).