Live: Ben McKenzie nel cast del thriller movie

09/05/2018 |

Ben McKenzie è entrato a far parte del cast di Live, action-thriller movie che sarà diretto da Steve C. Miller.

Il film racconta di un poliziotto che si metterà alla ricerca di Penny, figlia del commissario di polizia, rapita da uno sconosciuto. In una corsa contro il tempo, l'agente proverà il tutto per tutto per ritrovare la ragazza mentre quest'ultima riuscirà a mettersi in contatto con un giovane e ambizioso reporter che filmerà tutti gli eventi.

Il cast comprende anche Aaron Eckhart e Courtney Eaton. Jeremy Drysdale - riporta Variety - ha scritto la sceneggiatura.

Myles Nestel e Craig Chapman produrrà la pellicola attraverso la Solution.