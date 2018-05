Six Billion Dollar Man: Damian Szifron non sarà più il regista

News





09/05/2018 |

Damian Szifron ha deciso di lasciare il progetto riguardante Six Billion Dollar Man, sci-fi movie della Warner Bros. Pictures. Il regista avrebbe deciso di abbandonare ii progetto a causa di alcune divergenze creative.



Al momento lo studio - che ha fissato per il 31 maggio 2019 l'arrivo nelle sale del film - è alla ricerca di un nuovo regista.



The Six Billion Dollar Man è basato sulla classica serie tv L'uomo da sei milioni di dollari e sul romanzo Cyborg di Martin Caidin. La storia segue un ufficiale militare, Steve Austin, che entra a far parte di un programma governativo top secret dopo un terribile incidente che lo lascia in fin di vita. Con l'aiuto della tecnologia, Steve viene riportato in vita con abilità straordinarie, che faranno di lui primo uomo bionico al mondo.



Mark Wahlberg è il protagonista del film.