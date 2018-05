Il trailer italiano di Lazzaro Felice

News





09/05/2018 |

Dal 31 Maggio uscirà nelle sale Lazzaro Felice. La pellicola, in Concorso al Festival di Cannes 2018, è la nuova opera di Alice Rohrwacher ed ha un cast che comprende Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Luca Chikovani, Agnese Graziani, Sergi Lopez, Tommaso Ragno, Natalino Balasso e con la partecipazione di Nicoletta Braschi, con Pasqualina Scuncia e Carlo “Carletto” Tarmati.



Grazie alla 01Distribution siamo lieti di presentarvi il trailer!



Sinossi di Lazzaro Felice:

Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la storia di un'amicizia. Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi.