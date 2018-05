Famiglia Allargata: la scena E' un incubo

News





10/05/2018 |

Dal canale ufficiale della Notorious Pictures è in rete una scena di Famiglia Allargata, dal titolo E' un incubo. Il film uscirà nelle sale a partire dal 17 maggio ed è diretto dal regista Emmanuel Gillibert. I due protagonisti sono Arnaud Ducret e Louise Bourgoin che interpretano Antoine e Jeanne, due adulti che si ritroveranno a convivere nello stesso appartamento.



Sinossi di Famiglia Allargata:

Antoine è il direttore di un'agenzia di moda, scapolo e donnaiolo. Vive con un amico in un grande appartamento, location abituale di feste con belle ragazze. Quando l'amico dovrà lasciarlo per cambiare città, la vita di Antoine verrà messa a soqquadro dall'arrivo di Jeanne, la nuova coinquilina, divorziata e madre di due bambini. Il mondo e ritmi di Jeanne sono molto lontani da quelli di Antoine, ma i due dovranno imparare a vivere assieme...