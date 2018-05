The Strangers: Prey at Night: la scena Una strana ragazza

News





Una strana ragazza è il titolo della scena inquietante di The Strangers: Prey at Night rilasciata online dalla Notorious Pictures. L'horror movie è diretto dal regista Johannes Roberts (47 Metri) e vede protagonista una famiglia in vacanza che verrà attaccata da tre misteriosi e pericolosissimi personaggi. La sceneggiatura è stata scritta da Bryan Bertino mentre il cast vede al suo interno Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson, Emma Bellomy, Lewis Pullman e Lea Enslin.



L'uscita nelle sale è prevista per il 31 maggio!



Sinossi di The Strangers: Prey at Night:

Una famiglia è in viaggio per trascorrere un po' di tempo con dei parenti lontani. La trasferta prende una piega pericolosa quando giungono in uno sperduto camping di roulotte abbandonato. Nel buio della notte, tre psicopatici mascherati faranno loro visita per spingerli oltre il limite umano.