Bad Boys for Life: l'arrivo nelle sale è previsto per il 2020

10/05/2018

La Sony Pictures ha annunciato la data d'uscita di Bad Boys for Life, il terzo film appartenente a questo franchise lanciato nel 1995. La regia del nuovo capitolo è affidata a Adil El Arbi e Bilall Fallah, gli stessi già ingaggiati per realizzare il quarto episodio del action movie Beverly Hills Cop.



Ovviamente Will Smith e Martin Lawrence torneranno sul set per vestire nuovamente i panni dei detective Mike Lowrey e Marcus Burnett. Il cast, al momento, vede al suo interno anche la presenza di Derrick Gilbert.



La sceneggiatura di Bad Boys For Life è stata scritta da Chris Bremner e Joe Carnahan.